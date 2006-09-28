Ющенко їде до Тернополя

Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Тернопільської області.

Як повідомили УНІАН в офіційному Інтернет-представництві глави держави, програмою поїздки передбачено, що Президент України проведе нараду з керівництвом Тернопільської області, візьме участь у розширеному урочистому засіданні Вченої ради Тернопільського державного економічного університету з нагоди 40-річчя створення цього вузу та зустрінеться з представниками засобів масової інформації.