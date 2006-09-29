Янукович примусить урядовців ”пахати” цілодобово

Прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що "перш за все навести лад потрібно у владі".

Про це він заявив кореспонденту УНІАН увечері 28 вересня в аеропорту Донецька.

"Ми зобов`язані навести в найкоротший період часу лад в країні з багатьох питань. І, перш за все, навести лад потрібно у владі. Щоб урядовці знали, хто чим повинен займатися", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр переконаний, що урядовці повинні зі своєї роботи "прибрати політику".

"І прибрати політику, тому що люди, які зобов`язані вирішувати проблеми життєзабезпечення держави, якщо вони політизують питання - їх місце на Майдані", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він твердо заявив, що урядовці "повинні працювати, пахати цілодобово".

"А виконавці повинні працювати, пахати цілодобово на людей, на країну", - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, вчора почалася робоча поїздка прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА до Донецької області.

Заплановано, що сьогодні вранці В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в літургії у Свято-Преображенському кафедральному соборі.

Потім програмою перебування прем`єра в Донецьку передбачено відвідини комунального підприємства "Донецькміськтепломережа", ознайомлення з процесом роботи об`єкту житлово-комунального господарства.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ проведе в облдержадміністрації нараду з господарським активом області. На цій зустрічі відбудеться церемонія підписання протоколу намірів про підготовку проекту Угоди про регіональний розвиток Донецької області між Кабінетом Міністрів України, Донецькими облдержадміністрацією і обласною радою.

Після закінчення наради прем`єр-міністр проведе прес-конференцію.