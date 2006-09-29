Янукович не робить трагедії з того, що Ющенко проігнорував Кабмін

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ “не робить ніякої трагедії" з того, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не прибув на розширене засідання Кабінету Міністрів 28 вересня.

Про це прем`єр заявив кореспонденту УНІАН увечері 28 вересня в аеропорту Донецька.

"Я з цього не роблю ніякої трагедії", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він особливо зазначив, що не хоче, "щоб в цьому плані були інтриги".

Прем`єр сказав, що після закінчення робочого дня 28 вересня у нього залишилися "звичні робочі відчуття". "Звичні робочі відчуття. Йде робочий процес. Ті завдання, які нам необхідно зараз вирішувати на даному етапі часу, уряд їх вирішує", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Коментуючи неприбуття Президента на засідання Кабміну, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що "в принципі, ми домовлялися про те, що Президент візьме участь в цьому підсумковому засіданні Кабінету Міністрів, яке практично на такому рівні для нового уряду проходило вперше".

Проте прем`єр-міністр акцентував, що "Президент сам планує собі робочий графік". "Це, як мовиться, особиста справа його апарату", - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив побажання, що "зрозуміло, нам хотілося б, щоб ми разом проводили таку роботу" і знову підкреслив, що у нього з Президентом є "загальне розуміння роботи".

"Я з Президентом розмовляв після закінчення засідання Кабінету Міністрів. Ми обмінялися думками. Є, я б сказав так, загальне розуміння тієї роботи, яку ми повинні разом робити", - завірив В.ЯНУКОВИЧ.

Він сказав: "Ми повинні шанобливо ставитись до глави держави. Інакше не може бути. У нас тільки такий підхід".

Як повідомляв УНІАН, вчора Президент не прибув на розширене засідання Кабміну. Його представляв перший заступник глави Секретаріату Президент Арсеній ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК заявляє, що прихід Президента України на засідання Кабінету Міністрів України був би передчасним.

«У зв`язку з тим, що результати (соціально-економічного розвитку держави) підбиваються, в основному, або за дев`ять місяців, або за рік, Президент України прийняв рішення дочекатися запрошення на те засідання уряду, коли дійсно будуть нові макроекономічні показники, і коли буде зрозуміла динаміка зростання або спаду, і зрозумілий вплив уряду на ту або іншу економічну політику. Таким чином, зараз передчасно було приходити і коментувати відповідні події», - зокрема, сказав А.ЯЦЕНЮК.

Офіційне представництво глави держави розповсюдило коментар А.ЯЦЕНЮКА про причини відсутності на засіданні уряду Президента України. У цьому коментарі ще однією причиною того, що Президент не прибув до Кабміну, А.ЯЦЕНЮК назвав неналежну підготовку засідання КМУ.