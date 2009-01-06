Україна наполягає на щорічних протоколах до газових угод

Україна наполягає на відновленні практики підписання щорічних протоколів до міжурядових угод у сфері поставок і транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час зустрічі з представниками делегації Європейської комісії в Києві перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

“Ми наполягаємо, щоб повернутися нам на міждержавний рівень, коли сторони у вигляді протоколів фіксували обсяги транзиту і поставок газу, а також ціну на газ і тариф на транзит. Це питання міжурядових угод”, – сказав О.ШЛАПАК.

Також він озвучив представникам Європейської комісії позицію України у переговорному процесі з Російською Федерацією з питань поставок і транзиту газу.

За його словами, вивчивши ситуацію з цінами на газ у Європі, розрахунки показали, що середньоєвропейська ціна на кордоні Україна – Росія має становити 250 доларів за тисячу кубометрів. При цьому він нагадав, що Україна вважає діючими три міждержавні угоди, ратифіковані як в Україні, так і в Росії.

“Ми вважаємо діючими три угоди, які ратифіковані: перша – від 1994 року і дві угоди – в листопаді 2001 року», – сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, відповідно до угоди від 1994 року Росія зобов`язалася поставляти для балансу України 50-70 млрд. кубометрів газу на рік. А відповідно до угод від 2001 року Україна і Росія домовилися, що ціна на газ і ставка тарифу на транзит газу уточнюватимуться щорічними протоколами, і такі протоколи підписувалися до 2005 року включно.

У той же час О.ШЛАПАК зазначив, що в 2008 році Україна і Росія домовилися про перехід на прямі контракти між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», а також про поступовий перехід на середньоєвропейські ціни на газ і тариф на транзит газу.

Відповідно до цих домовленостей, якщо брати до уваги, що середньоєвропейська ціна на газ на кордоні Україна – Росія становить 250 доларів за тисячу кубометрів, і відняти від цієї ціни діючу ціну на газ у розмірі 179,5 доларів за тисячу кубометрів і розділити на три роки (період переходу на ринкові ціни), то одержимо ціну на газ на 2009 рік в розмірі близько 203 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому О.ШЛАПАК додав, що, у свою чергу, Україна запропонувала Росії збільшити транзит лише на третину. Сьогодні ставка транзиту становить 1,7 долара за тисячу кубометрів на 100 км і підвищилася б до 2-2,2 долара за тисячу кубометрів на 100 км.

О.ШЛАПАК зазначив, що з такими пропозиціями Україна виступала на переговорах з ВАТ «Газпромом». Проте, за його словами, Україна висувала й іншу пропозицію – залишити ціну на газ і ставку на транзит газу на рівні 2008 року. Але Росія запропонувала ціну в 250 доларів за тисячу кубометрів при збереженні ставки транзиту у розмірі 1,7 долара за тисячу кубометрів на 100 км. «Це принципово суперечить домовленостям», – наголосив О.ШЛАПАК.

При цьому перший заступник глави Секретаріату Президента додав, що «у нас немає юридичних документів, які б чітко підтверджували зобов`язання сторін. Україна в односторонньому порядку ухвалила рішення продовжити транзит газу за рахунок своїх ресурсів».

З української сторони в зустрічі з делегацією Єврокомісії беруть участь також міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА, голова групи радників прем`єр-міністра України Віталій ГАЙДУК та інші.

З боку Єврокомісії в зустрічі беруть участь міністр промисловості і торгівлі Чеської Республіки Мартін РІМАН, посол з особливих доручень, уповноважений Чеської Республіки у справах енергетичної безпеки Вацлав БАРТУШКА, генеральний директор Генерального директорату «Транспорт і енергетика» Європейської комісії Маттіас РУЄТЕ та інші.