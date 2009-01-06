Дубина не виключає повного припинення транзиту газу через Україну

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА не виключає повного припинення транзиту російського газу через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після зустрічі з представниками Європейської комісії сьогодні в Києві.

«На сьогодні я можу сказати, що, скоріш за все, вони («Газпром» – УНІАН) вирішили взагалі припинити через Україну постачання російського газу», – сказав він.

При цьому О.ДУБИНА зазначив, що обсяг газу, який був поставлений для транзиту, вчора становив 262 млн. кубометрів, сьогодні о 6 ранку – 92 млн. кубометрів, а на останню годину – 72 млн. кубометрів. «Про це ми не були попереджені», – сказав він.

При цьому голова правління НАК «Нафтогаз України» додав, що Україна споживає 270 млн. кубометрів газу на добу, частину з яких бере з ПСГ, частина – газ власного видобутку.

«Цього нам вистачає, щоб забезпечити споживачів газом», – додав він.

За словами О.ДУБИНИ, якщо постачання газу через Україну буде повністю припинено, то «ми повністю до цього готові».

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва та Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги постачання газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу – до 221,8 млн. куб. м на добу. Таким чином, російська компанія поставила під загрозу постачання газу до країн Європи, а саме: Молдови, Болгарії, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччини. НАК «Нафтогаз України» вважає, що в разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії зазначених країн повинні бути направлені ВАТ «Газпром».