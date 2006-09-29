Януковичу аплодували в церкві

У Донецьку прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ бере участь в урочистій літургії з нагоди освячення і відкриття Свято-Преображенського кафедрального собору.

Як передає кореспондент УНІАН, біля входу в храм і в самому храмі зібралося близько трьох тисяч віруючих і жителів міста.

В.ЯНУКОВИЧА привітав митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон.

Серед віруючих перебуває і дружина прем`єр-міністра Людмила ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ увійшов до храму, поклонився Святій Іконі, поцілував її і багато разів перехрестився.

Віруючі вітали його вигуками: «Спаси Вас Христос!» і аплодисментами.

Після закінчення літургії В.ЯНУКОВИЧ вручить в дар храму Ікону Святого Миколая.