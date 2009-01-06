Чому Прибалтика не залежить від Газпрому і що втрачає Україна

Україна уникнула б газових конфліктів з Російською Федерацію, якби українські політики встановили прозорі відносини між країнами в газовій сфері й впроваджували енергозберігаючі технології, а не розраховували на пільгову ціну й особисті доходи від продажу газу.

Таку думку висловив в інтерв’ю УНІАН аналітик Фундації Баторія (Варшава) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

«(Газовий конфлікт) це гріх занедбання, який мститься кожного разу наприкінці грудня - початку січня», - сказав експерт.

Він відзначив, що жоден український уряд після 2004 року не досяг жодних суттєвих успіхів у впровадженні енергозберігаючих технологій, що дало би змогу значно зменшити залежність від поставок енергоносіїв.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав, що економіка східноєвропейських країн, в тому числі Польщі, на початку 90-х були, як українська економіка нині, дуже енергомістка.

Незважаючи на це, урядам східноєвропейських держав, за досить короткий час вдалося значно покращити ситуацію завдяки впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій, що в свою чергу зменшило залежність країн від поставок енергоносіїв.

Аналітик зауважив, що Прибалтійські держави, які гостро конфліктують з РФ з моменту розпаду Радянського союзу не мають жодних «газових» конфліктів, оскільки платять ринкову ціну на газ.

«Газпром не може проти них грати цим козиром (пільговою ціною на газ), як він це робить з Україною», - сказав він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав, що Україна уникне проблем, якщо перейде на ринкові відносини в сфері газу, що передбачає оплату газу за ринковими цінами та встановлення ринкових розцінок на транзит російського газу до Європи.

Він зауважив, що, очевидно, як українські, так і російські посадовці, отримували додаткові доходи завдяки непрозорій системі поставок газу до України за пільговою ціною.

Водночас він назвав «абсурдною» ціну в 450 доларів за тисячу кубометрів для України, яку в понеділок, 5 січня, озвучив «Газпром», відзначивши, що газ для ЄС в 2009 році значно подешевшає через різке подешевшання нафти з майже 150 доларів в липні 2008 до менш, ніж 40 в грудні.

Експерт також висловив думку, що Україна може більше втратити через черговий газовий конфлікт з РФ, оскільки українці досі залежать від позитивного іміджу країни в Європейському Союзі в той час, як росіяни не дбають про це.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ додав, що дедалі більше політиків в Євросоюзі вважають, що українці використовують ситуацію в газовому конфлікті з РФ, заручником якого є країни ЄС.