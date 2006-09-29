Гриценко радить Тарасюку розписуватися тільки за себе

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що не збирається йти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Вінниці під час активної фази широкомасштабних тактико-спеціальних медичних навчань.

«Я не хочу, щоб в нас були спекуляції з приводу відставок: міністр оборони не збирається у відставку, уряд не ставить питання про відставку, я працюю і буду працювати максимально ефективно», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Все, що Борис Іванович (ТАРАСЮК - УНІАН) коментував щодо питань відставки… Я хотів би, щоб він говорив про себе», - додав міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня міністр закордонних справ України Б.ТАРАСЮК припустив, що коаліція може відправити у відставку міністра оборони та міністра закордонних справ через те, що позиція цих урядовців щодо зовнішньополітичного курсу України не співпадає з позицією прем’єр-міністра.