Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні - Білий дім

Про це заявив на щоденному брифінгу представник Білого дому Шон Спайсер, передає Reuters.

"Президент Трамп дав дуже ясно зрозуміти, що він очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту в Україні і поверне Крим", - заявив Спайсер.

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При цьому він зазначив, що Трамп також хоче налагодити відносини з Росією.

Як відомо, навесні 2014 року Росія окупувала український Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Країни Заходу також не визнають окупацію Криму і ввели ряд економічних санкцій.

Європейський Союз підтримуватиме нинішній режим санкцій проти РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей. Також у Білому домі підтвердили позицію місії Сполучених Штатів Америки в ООН про те, що запроваджені санкції через окупацію Криму Росією зберігатимуться до повернення Україні контролю над півостровом.