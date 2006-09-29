Гриценко думає, що під нього копають
Міністр оборони заявляє про програму дискредитації
Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що проти нього розгорнуто програма дискредитації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Вінниці під час активної фази широкомасштабних тактико-спеціальних медичних навчань.
«Останнім часом, нажаль, я бачу скоординовані спроби використати різні контрольні і не тільки контрольні органи для того, щоб спробувати поставити на місце міністра оборони, який відверто і принципово займає позицію з ключових питань», - сказав А.ГРИЦЕНКО.
Він підкреслив, що оприлюднюються акти перевірок Міноборони за підсумками 2001-2004 років, які проводились ще рік тому. За словами міністра, при цьому однобічно тлумачиться те, що відбувається у Збройних Силах. «Повідомляється про порушення, які є в кожному міністерстві, при цьому не говориться про позитивні зміни, які є», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.
Коментуючи звинувачення Рахункової палати на адресу Міноборони щодо незадовільних темпів утилізації боєприпасів, А.ГРИЦЕНКО наголосив, що при цьому не говориться про те, що за його керівництва у ЗСУ вперше почали проводитись тендери на утилізацію серед різних підприємств, завдяки яким знизились ціни.
А.ГРИЦЕНКО зазначив, що в ході перевірок були зафіксовані порушення на рівні кримінального злочину у сфері утилізації боєприпасів, і керівництво оборонного відомства про це неодноразово говорило. Він розповів, що підприємство, яке б мало провести утилізацію разом з спецекспортером, направило боєприпаси в іншу країну. За словами А.ГРИЦЕНКА, це порушення було виявлено ще у листопаді минулого року, але до цього часу жодного посадовця не було покарано.
25 вересня прес-служба Рахункової палати розповсюдила заяву про те, що виконання програми з утилізації боєприпасів не забезпечується, в той час як через корупційні дії посадовців Міноборони збагачувались комерційні структури.