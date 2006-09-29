Гриценко думає, що під нього копають

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що проти нього розгорнуто програма дискредитації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Вінниці під час активної фази широкомасштабних тактико-спеціальних медичних навчань.

«Останнім часом, нажаль, я бачу скоординовані спроби використати різні контрольні і не тільки контрольні органи для того, щоб спробувати поставити на місце міністра оборони, який відверто і принципово займає позицію з ключових питань», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що оприлюднюються акти перевірок Міноборони за підсумками 2001-2004 років, які проводились ще рік тому. За словами міністра, при цьому однобічно тлумачиться те, що відбувається у Збройних Силах. «Повідомляється про порушення, які є в кожному міністерстві, при цьому не говориться про позитивні зміни, які є», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Коментуючи звинувачення Рахункової палати на адресу Міноборони щодо незадовільних темпів утилізації боєприпасів, А.ГРИЦЕНКО наголосив, що при цьому не говориться про те, що за його керівництва у ЗСУ вперше почали проводитись тендери на утилізацію серед різних підприємств, завдяки яким знизились ціни.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що в ході перевірок були зафіксовані порушення на рівні кримінального злочину у сфері утилізації боєприпасів, і керівництво оборонного відомства про це неодноразово говорило. Він розповів, що підприємство, яке б мало провести утилізацію разом з спецекспортером, направило боєприпаси в іншу країну. За словами А.ГРИЦЕНКА, це порушення було виявлено ще у листопаді минулого року, але до цього часу жодного посадовця не було покарано.

25 вересня прес-служба Рахункової палати розповсюдила заяву про те, що виконання програми з утилізації боєприпасів не забезпечується, в той час як через корупційні дії посадовців Міноборони збагачувались комерційні структури.