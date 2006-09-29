Черновецький взявся за парковки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився перевірити всі паркувальні майданчики і стоянки Києва.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні мера міста, підписаному 26 вересня.

Рішення прийнято з метою покращання роботи мережі паркувальних майданчиків, автостоянок та інших місць зберігання транспорту.

З цією метою створено комісію у складі 7 осіб, очолює яку заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА. До перевірки залучено заступника начальника ГУ МВС України в місті Києві – начальника міліції громадської безпеки Віталія ОШОВСЬКОГО та представників керівництва комунальних підприємств «Київдорсервіс» та «Київпастранс». Запропоновано також прилучитися до перевірки всім охочим з числа депутатів Київради. Перевірку буде завершено через місяць з моменту оприлюднення розпорядження.