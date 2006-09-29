Ющенко скасував інститут позаштатних радників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким утворив Раду громадськості при Президентові України.

Текст документа розміщений на офіційному сайті глави держави.

В Указі зазначається, що Рада утворюється “з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами, залучення представників громадськості та політикуму, знаних науковців, фахівців до підготовки проектів найважливіших рішень глави держави, більш повного врахування при цьому громадської думки та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України”.

Рада громадськості утворюється як дорадчий орган при Президентові України.

“У зв`язку з цим визнати недоцільним подальше існування інституту радників Президента України поза штатом”, - зазначається в Указі.

Також глава держави доручив главі Секретаріату Президента України подати у місячний строк пропозиції щодо персонального складу Ради громадськості, передбачивши входження до її складу представників громадських організацій, відомих громадських та політичних діячів, правозахисників, науковців, фахівців, а також - проект Положення про раду громадськості.