Кушнарьов про тривладдя в країні

Народний депутат України з фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що нестворення широкої коаліції спричинить тривладдя в країні і загострить протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам конфлікт, що виник між Секретаріатом Президента і урядом, Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що ця ситуація лише підтверджує те, що створення широкої коаліції є дуже непростим процесом.

«Поряд з тим, що багато хто хоче і в Партії регіонів, і в «Нашій Україні» створення такої коаліції, є і ті, хто цього дуже не хоче», - сказав він, додавши: «якщо нам вистачить мудрості зрозуміти, що в цій війні, в цих взаємних звинуваченнях немає ніякої перспективи, і немає нічого, що б відповідало інтересам людей, то тоді ми подолаємо цей черговий іспит у наших відносинах».

За словами Є.КУШНАРЬОВА, якщо переможуть амбіції і бажання будь за що бути вище інших, це означатиме, що Україна приречена на черговий виток жорсткого протистояння президентської гілки, урядової і парламентської. «Якщо не буде створена широка коаліція, ми отримаємо у вищому ешелоні влади навіть не двовладдя, а тривладдя. Тому що у нас буде три потужних політичних центри, в яких будуть виражені політичні інтереси: антикризова коаліція та уряд; президент і його політичний авангард «Наша Україна» та БЮТ. І на протистояння цих трьох сил буде витрачатися левова частина енергії, інтелекту, можливостей. Боротьба буде забирати все, а справи від цього будуть страждати», - сказав Є.КУШНАРЬОВ, додавши, що люди очікують зовсім іншого.

Є.КУШНАРЬОВ також зазначив, що він залишається оптимістом щодо створення коаліції. Він нагадав, що сьогодні робоча група напрацювала 95% тексту і неузгоджені питання, на його думку, можуть бути врегульовані на рівні лідерів політичних сил. «Є лідери політичних сил, які мають повноваження ухвалити остаточні рішення і я не маю сумніву, що ми всі з цим погодимось. Одним словом потрібна політична воля», - наголосив він.