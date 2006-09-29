Українці найбільш перспективними вважають дві професії (соцдослідження)

Найбільш перспективними на ринку праці, як і в попередні роки, українські громадяни вважають професії юриста (52,8%) та економіста (51,7%).

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Згідно з дослідженням, далі зі значним відривом розташувалися професії: медика (33,6%); пов’язані із знанням іноземних мов (27,5%); інженерно-технічні (19,7%); журналіста (11%); політолога (9,6%); військовослужбовця (7,5%). При цьому, впевнені, що професія педагога є перспективною на ринку праці, лише 7% опитаних; професії, пов’язані з фундаментальними науками - 6,4%, гуманітарними - 6%. Лише 4,6% опитаних відзначили перспективною професію еколога, 2,4% – інші, а 9,2% – не змогли визначитися (при тому, що респондентам пропонувалося відзначити три позиції в переліку, що містив 12 найменувань професій).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 вересня 2006 року в усіх регіонах України. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.