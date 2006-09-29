Верховна Рада підставила Януковича

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає рішення Верховної Ради про введення мораторію на зростання тарифів на послуги ЖКГ "нереальним і неконституційним".

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні в Донецьку під час наради з адміністративно-господарським активом області.

"Я звертаюся до народних депутатів і прошу об`єктивно, по-чесному підійти до питання тарифів, щоб ми з вами не грали в популізм. Ми повинні визнати, що те рішення, яке було в парламенті минулого тижня, воно нереальне і неконституційне", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, рішення Верховної Ради "нереальне, тому що воно руйнує систему платежів усередині країни, воно знищує взагалі економіку, знищує паливно-енергетичний комплекс". "І якщо піти шляхом виконання цього закону, ми країні зробили б економічний колапс. Я говорю про це з великим жалем, що так вийшло під час голосування", - зазначив прем`єр-міністр.

Він упевнений, що "зараз нам потрібно знайти вихід", і він полягає в "реальній, відкритій, чесній державній політиці по відношенню до народу".

"Ми повинні сказати людям правду, і звичайно ж, щоб тарифи були реальними і оптимальними. І розробити заходи із захисту населення. Все це ми можемо вирішити в бюджеті на 2007 рік. Щоб люди розуміли механізм формування тарифів", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, на розширеному засіданні Кабміну у четвер віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, звертаючись до присутнього на засіданні голови Ради Олександра МОРОЗА, заявив, що Кабінет міністрів закликає Верховну Раду відмінити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

«Уряд виходить з пропозицією до Верховної Ради відмінити мораторій», - сказав В.РИБАК.

Він зазначив, що введений парламентом мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги може призвести до різкого погіршення ситуації в регіонах.

За його словами, на реалізацію цього необхідно 7,8 млрд. гривень, яких у державному бюджеті немає.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 22 вересня подолала вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.