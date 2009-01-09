Путін: Київ з самого початку був націлений на шантаж

Україна з самого початку газового конфлікту з Росією була націлена на шантаж у питанні транзиту російського газу до Європи, вважає прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"31 грудня "Нафтогаз України" надіслав до "Газпрому" повідомлення щодо неготовності гарантувати транзит газу з України до Європи. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що з самого початку, на жаль, українські партнери націлювалися на шантаж, пов`язаний з можливою блокадою постачань російського газу європейським споживачам", - заявив Путін у четвер на зустрічі з журналістами.

РІА “Новости”