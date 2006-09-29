Прес-секретар Ющенка дала перший брифінг і просила ні про що не питати

Новопризначений прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА заявляє, що прийшла працювати на цій посаду, бо вірить у здатність глави держави змінити життя українців на краще.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на своєму першому брифінгу для преси.

І.ВАННИКОВА сказала, що існує декілька причин через які вона прийшла працювати прес-секретарем Президента. По-перше, за її словами, вона щиро вірить в силу Президента і його здатність змінити життя українців на краще. По-друге, їй дуже приємно приєднатися до команди молодих управлінців, цінності яких вона поділяє. І.ВАННИКОВА висловила сподівання, що спільними зусиллями їм вдасться зробити наше суспільство більш поінформованим.

Новий прес-секретар Президента також повідомила, що сьогодні мала зустріч з Віктором ЮЩЕНКОМ, в ході якої він висловив свої побажання стосовно її роботи. За словами І.ВАННИКОВОЇ, одним з них була вимога частіше і регулярніше спілкуватися з пресою. За її словами, Президент вважає, що Секретаріат має бути відкритішим для преси.

Наприкінці брифінгу у зв’язку з тим, що вона має увійти в курс справ, І.ВАННИКОВА попросила журналістів не ставити їй сьогодні жодних запитань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент призначив І.ВАННИКОВУ своїм прес-секретарем.

Попереднього прес-секретаря глави держави - Ірину ГЕРАЩЕНКО - було звільнено 25 вересня у зв`язку з переходом на іншу роботу.