Ющенко пообіцяв, що авралів не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що зміна керівництва у регіонах має відбуватися обгрунтовано. Про це він заявив журналістам у Тернополі, відповідаючи на запитання щодо вчорашньої ініціативи уряду звільнити низку голів ОДА, повідомляє прес-служба глави держави.

«Я б радив сьогодні уряду, прем`єр-міністру не займатися легкими рішеннями. Ми домовилися, що всі кадрові позиції будуть прийматися в узгодженому порядку», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що «не вітає спонтанних рішень відносно кадрових змін» – і особливо це стосується областей. Він підкреслив, що не допустить, аби в основі таких ротацій лежали будь-які політичні мотиви.

Говорячи безпосередньо про Тернопільщину, В.ЮЩЕНКО відзначив, що «не ідеалізує ситуацію», однак слід зважати на покращення показників у регіоні за останні півтора роки. Йдеться зокрема про виконання місцевих і зведеного бюджетів, ріст на 13 відсотків обсягів промислового виробництва, скорочення на 20 відсотків за рік рівня безробіття. Саме тому, зазначив Президент, перед початком розмови про кадрові зміни необхідно насамперед вивчити стан справ в тій чи іншій області. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що рішення про заміну керівництва слід приймати в тих регіонах, де через перевірку та оцінку діяльності місцевої влади і Секретаріат Президента, і Кабінет Міністрів матимуть спільне бачення стану речей.

Глава держави також закликав обласні ради бути більш активними в цьому питанні: «Обласні ради, як виборний орган, який володіє високого рівня довірою виборців і громадян, у кадрових питаннях повинен вести ефективну політику, яка б була гармонійною до позиції Президента і уряду в даному питанні – щоб ми спільно відчували потребу цих змін або їх недоцільність».

«Авралів ніяких не буде. Це буде продумана політика і максимально відділена від політичних кольорів», – наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, учора на своєму розширеному засіданні уряд прийняв за основу проект постанови «Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року, виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері і завершення підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період». У четвертому пункті постанови пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах голови Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що він дає протокольне доручення про створення робочої групи Секретаріату уряду, яка має ще раз проаналізувати позицію щодо вищезазначених губернаторів і за погодженням із Секретаріатом Президента підготувати подання на тих голів ОДА, які, на думку уряду, не повинні залишатися на своїх посадах.