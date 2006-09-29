Янукович: Президент після реформи матиме достатньо повноважень

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Президент України в результаті політичної реформи "матиме достатньо повноважень". Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку після наради з адміністративно-господарським активом області.

"Президент, як гарант Конституції, як голова держави, звичайно, матиме достатньо повноважень", - сказав прем`єр.

Він вважає, що "зокрема в нього (Президента. – УНІАН) буде можливість, я думаю, створити в кожному регіоні, можливо, міжрегіональні свої представництва".

"І його представник через контролюючі органи стежитиме за тим, щоб виконувалася Конституція, щоб не порушувалися права людини в регіонах, тобто в нього буде достатньо повноважень", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.