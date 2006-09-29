Луценко не ображається на Колеснікова

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не ображається на різкі висловлювання народного депутата з фракції Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА, а також спроби останнього оскаржити в суді порушення проти нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві.

«Відверто сказати, не маю жодних образ на Б.КОЛЕСНІКОВА за його «антилуценківську» риторику, бо, очевидно, людина, яка пробула в ізоляторі певний час, маючи на руках маленьку дитину, має право переходити певні риси, які б (я – УНІАН) не дозволяв би іншим», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, Б.КОЛЕСНІКОВ «сьогодні звинувачує мене у всіх своїх бідах, хоча це не зовсім відповідає дійсності».

«Тим не менше, вважаю, що він (Б.КОЛЕСНІКОВ – УНІАН), як людина, чия вина не встановлена (Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу за обвинуваченням Б.КОЛЕСНІКОВА у вимаганні акцій від колишнього власника торговельного центру «Білий лебідь» Бориса ПЕНЧУКА – УНІАН), має право ображатися на Ю.ЛУЦЕНКА», - зазначив міністр.