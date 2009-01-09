У ПР побачили загрозу соціального вибуху

Народний депутат України Ярослав СУХИЙ (фракція Партії регіонів) попереджає про можливість соціального вибуху через газові проблеми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку думку Я.СУХИЙ висловив з приводу газового конфлікту між Україною та Росією.

“Ситуація з газом нинішньої зими створює реальну загрозу виникнення в суспільстві соціального вибуху. Я можу передати думку працівників запорізьких промислових гігантів, які вже навіть не нарікають на брак чи високу ціну газу. Скільки часу їх заспокоювали, пояснюючи, що в державі газу досить, контракти підписані. А сьогодні до того погрому сільського господарства, який скоїла “помаранчева” команда, ми будемо мати новий виток скорочення обсягів виробництва, а продукція буде неконкуретноздатною при високій ціні на газ”, - сказав Я.СУХИЙ.

На його думку, подальше підвищення ціни на газ призведе до зупинки підприємств, різкого зменшення виробництва хімічної та металургійної галузей, нового скорочення робочих місць, надходжень до бюджету, виплат пенсій та соціальної допомоги.

“Все це може спричинити непередбачуваний за своїми наслідками соціальний вибух, навіть без закликів профспілок чи Партії регіонів”, - вважає народний депутат.