Ющенко назвав величезний мінус держбюджету-2007

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав колосальним мінусом відсутність у проекті державного бюджету на 2007 рік пропозицій щодо зменшення податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Тернополі.

За словами Президента, це свідчить про програний діалог влади із бізнесом.

«На моє переконання, політика формування здорових відносин із бізнесом повинна грунтуватися на поступовій мінімізації податкового навантаження, адже коли на комерційні структури накладають податок більше 40%, стосунки влади і бізнесу тінізуються», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що зараз підприємці на пенсійні, страхові відрахування, відрахування по безробіттю та інші соціальні навантаження змушені витрачати 36% отриманих коштів плюс 25% податку на прибуток. «Щоб відбулася високого рівня легалізація, необхідно зменшити премії і непрямі податки», - вважає Президент.

Вихід він вбачає у зменшенні соціального податку, для чого необхідно провести реформування пенсійної, соціальної та страхової системи. «Потрібно надати молодому поколінню можливість самостійно відраховувати кошти для свого пенсійного забезпечення. Разом з тим, держава візьме на свої плечі чинну пенсійну систему. Альтернативна пенсійна модель, альтернативне страхування по безробіттю вже є у Росії, Молдові, не говорячи вже про країни Східної Європи. В Україні політика таких змін повинна набути обрисів в концепції бюджету 2007 року», - вважає Президент. Він запевнив, що зверне на це особливу увагу при розгляді проекту держбюджету на 2007 рік.