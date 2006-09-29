З 2007 року почнеться переселення до Росії колишніх громадян СРСР

З 2007 року почнеться реалізація програми переселення до Російської Федерації колишніх громадян Радянського Союзу, які виявили бажання жити у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у Луганську консул Генерального консульства Росії у Харкові Віталій БОГДАНОВ на церемонії відкриття консультаційного центру «Содружество» Луганського відділення громадської організації «Русский союз Донбасса».

Центр створено для надання жителям Луганщини допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних з виїздом на проживання до Росії, в отриманні російського громадянства та необхідних юридичних документів з РФ.

На презентації зазначалося, що завдяки центру скоротиться термін необхідних процедур, і громадяни заощадять кошти на поїздки до Харкова у Генконсульство.

За словами В.БОГДАНОВА, це вже другий подібний центр в Україні (перший було відкрито у Запоріжжі). Він також зазначив, що консульство сприятиме роботі центру лише інформаційно.

На запитання журналістів, з якими питаннями українці найчастіше звертаються до консульства, В.БОГДАНОВ розповів, що, перш за все, це отримання юридичних документів, або нотаріальні питання, заміна паспортів, реєстрація шлюбів та отримання громадянства. За його словами, спостерігається тенденція збільшення кількості звернень. Так, якщо у минулому році за три квартали до консульства звернулося 108 осіб, то у поточному році – 150.

Він також повідомив, що з січня 2007 року Російська Федерація почне реалізовувати програму переселення до Росії колишніх громадян Радянського Союзу, які виявили бажання жити у Росії. Їх будуть переселяти, зокрема, у прикордонні території, інвестиційно привабливі та території зі стійким економічним розвитком.

В.БОГДАНОВ також спростував чутки про введення візового режиму між Україною та Росією.