Україна і Монголія підпишуть план військового співробітництва

1 жовтня в Україну з візитом прибуває монгольська військова делегація на чолі з міністром оборони Монголії паном Мішигом СОНОМПІЛОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, в рамках візиту, у понеділок 2 жовтня, відбудеться церемонія офіційної зустрічі високого гостя, зустріч міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА з М.СОНОМПІЛОМ “віч-на-віч” та переговори у складі військових делегацій двох країн.

Під час переговорів сторони планують обговорити питання перспектив розвитку двостороннього військового та військово-технічного співробітництва. Також керівники військових відомств України та Монголії планують обміняються досвідом реформування і розвитку збройних сил.

За підсумками переговорів А.ГРИЦЕНКО та М.СОНОМПІЛ планують підписати План співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Монголії на 2007 рік.

В цей же день представники монгольської військової делегації відвідають Національну академію оборони України, де ознайомляться із системою підготовки кадрів в цьому провідному вищому навчальному закладі нашої держави, та казенне підприємство Міністерства оборони України Київський ремонтно-механічний завод.

3 жовтня представники монгольської військової делегації зустрінуться з керівництвом Державної компанії “Укрспецекспорт” та відвідають Холдингову компанію “АвтоКрАЗ”.