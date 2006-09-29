Янукович: 2007 рік буде роком початку глобальних реформ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що 2007 рік буде "роком початку глобальних реформ". Про це прем`єр заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції після наради з адміністративно-господарським активом області.

"Я думаю, що 2007 рік буде роком початку глобальних реформ", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, коли реформи здійснюватимуться, "ми радитимемося, разом з вами ухвалювати рішення залежно від того, в яких напрямках це будуть реформи і якого організаційного супроводу вони зажадають".

"Деякі реформи ми проводитимемо за принципом пілотних проектів – відпрацьовувати в окремих регіонах, а потім готувати під них законодавчу базу і починати реформування в цілому в країні", - зазначив прем`єр.

На його думку, в першу чергу в країні потрібно буде почати реформи освіти і охорони здоров’я.

"Наприклад, реформа освіти зажадає проведення окремих пілотних проектів в окремих регіонах. І потім на основі їх аналізу за короткий період часу, умовно – не більш півроку, і потім ми сформуємо стратегію реформування освіти", - вказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що на систему охорони здоров`я чекає "такий самий шлях".

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що "мета реформ – одержати абсолютно новий якісний показник".

"Мета реформ – щоб у результаті реформування ми одержали абсолютно нові якісні показники, абсолютно нову систему", - сказав глава уряду.