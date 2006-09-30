Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав освітян України з професійним святом.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, у вітанні глава уряду відзначає, що “в цей день суспільство висловлює глибоку шану вихователям, учителям, викладачам, усім працівникам освіти”. Звертаючись до педагогів, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що вони “є авангардом нашого суспільства. Високий інтелектуальний потенціал і принципова громадянська позиція українських освітян за всіх часів генерували нові ідеї суспільно-політичного поступу”.

Прем’єр запевнив, що уряд України докладатиме максимум зусиль, щоб якнайшвидше піднести на гідний рівень статус учителя, освітянина, і висловив переконання, що “тільки за таких умов ми досягнемо успіху”.

“Нехай Ваша натхненна праця сприяє подальшому розвиткові національної освіти і науки, впевненому поступу українського суспільства на шляху сталого розвитку, слугує на благо нашої держави, українського народу і кожного громадянина України”, йдеться у вітанні прем’єра.