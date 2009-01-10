У Тимошенко з радістю сприйняли інформацію з Секретаріату Президента

Тема участі «РосУкрЕнерго» не повинна домінувати в українсько-російських газових переговорах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день це питання для уряду давно закрите, і відносини між «Газпромом» і «Нафтогазом» мають будуватися без участі будь-яких посередників.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що в уряді вважають, що угоди про постачання газу до України можуть бути підписані лише при дотриманні двох ключових умов: ліквідація посередників, зокрема «РосУкрЕнерго», і паралельне підвищення ціни на газ і його транзит.

Також О.ТУРЧИНОВ зазначив, що в уряді вітають заяви Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО про те, що Президент також виступає за ліквідацію посередників у газових відносинах між Україною і Росією.

«Ми з радістю сприйняли інформацію, яку озвучив СОКОЛОВСЬКИЙ. Вперше з боку Секретаріату Президента ми одержали підтримку дій уряду про ліквідацію тіньових посередників», - заявив О.ТУРЧИНОВ, висловивши надію, що цієї позиції Секретаріат Президента дотримуватиметься й надалі.