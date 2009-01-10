Україна може підписати газовий протокол вже сьогодні

Україна сьогодні може підписати протокол про створення міжнародної комісії з контролю за транспортуванням газу з Росії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, сьогодні увечері передбачаються переговори прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем’єр-міністром Чеської Республіки Міреком ТОПОЛАНЕКОМ, після яких може відбутися підписання протоколу про створення міжнародної комісії з контролю за постачанням та транспортуванням газу з Росії в Україну.

Як повідомляв УНІАН, цей протокол вже підписали європейська та російська сторони.

Прем’єр-міністр Чехії М.ТОПОЛАНЕК в найближчий час має прибути до Києва з Москви.