Тимошенко: Україна буде розраховуватись, коли будуть контракти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна розраховуватиметься за технологічний газ з РФ після підписання контракту на постачання і транзит газу в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ за підсумками переговорів в Києві, які завершилися в ніч з суботи на неділю.

«Поки не підписані угоди, я гадаю, потрібно буде почекати. І як тільки будуть підписані ці угоди, Україна розрахується за технічний газ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що за наявними розрахунками, Україна з 1 січня 2009 року використовувала власний технологічний газ для прокачування природного газу до Європи. «За сьогоднішніми розрахунками, цей обсяг перевищує 70 млн. кубічних метрів газу, які Україна віддала, щоб стабілізувати транзит», - уточнила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що для здійснення стабільного транзиту газу Росія має забезпечити Україну технологічним газом.