У Газпромі не впевнені, що саме підписано вночі в Києві
12:15, 11 січня 2009Політика
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Хоч би копію подивитися
"Газпром" поки що не одержав навіть копії документа про створення комісії для моніторингу транзиту газу через Україну, повідомили РІА "Новости"в управлінні інформації ВАТ "Газпром".
"У "Газпромі" не одержали поки що навіть факсимільної копії документа, підписаного вночі в Києві. Ми виходимо з того, що "Порядок моніторингу..." мав бути підписаний саме в тому вигляді, в якому його підписала російська сторона і парафувала Чехія", - заявили в управлінні.
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