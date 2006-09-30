Мороз: СПУ не витримала випробування владою

Соціалістична партія України не витримала випробування владою, заявив лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час звіту на другому етапі ХІІ з’їзду партії.

За словами О.МОРОЗА, партійці не готові були до входження у владу. «Партія і її висуванці у владі не знайшли форми ефективної співпраці, такої співпраці, яка б звичайним обивателям розкрила очі на партію, за яку можна голосувати», - зазначив О.МОРОЗ, говорячи про результати парламентських виборів.

Він наголосив, що всі члени СПУ мають усвідомити і переконати у цьому суспільство, що «соціалісти у владі виконавчій чи представницькій – це не аномалія, а факт, до якого слід призвичаїтись суспільству як до постійної данини, назавжди».

Лідер СПУ піддав критиці тих одно партійців, які пішли працювати у владу і нерідко втрачали зв’язок із партією. При цьому він не назвав жодного конкретного прізвища.

О.МОРОЗ підкреслив, що під час виборчої кампанії не було дисципліни в партії. За його словами, не завжди ефективно використовувалися коштів під час виборчої кампанії. Крім того, сказав лідер СПУ, ця недисциплінованість виявилась у відмові від відпусток багатьох посадовців-соціалістів, які не виконали рішення з цього приводу Політвиконкому та центрального штабу СПУ.

Він зазначив, що «комусь, хто отримав посаду, здається, що вона вічна, і все інше відходить на другий план». «Насправді ж кожна посада суєтна, тимчасова. Вічна партія як любов», - наголосив О.МОРОЗ.

Він також піддав критиці роботу штабу під час парламентських виборів, зазначивши, що тоді існувало фактично два центри прийняття рішень. В той же час лідер СПУ жодного разу не згадав прізвище Йосипа ВІНСЬКОГО, який керував виборчою кампанією партії.