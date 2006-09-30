Ющенко відбув до Львова у великій компанії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Львова, де візьме участь в урочистостях з нагоди 750-річчя заснування міста.

Як повідомили УНІАН у Офіційному інтернет-представництво глави держави, у поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжують міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

В урочистостях також візьме участь дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО.

До Львова прибули Президент Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ з дружиною та Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС. Заплановано, що Президент України проведе зустрічі з польським та литовським колегами у вузькому колі.