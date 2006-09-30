Виведення частин російської армії з Грузії призупинений
Офіцери та прапорщики переведені в казарми
Виведення підрозділів Групи російських військ у Закавказзі зупинене, заявив командувач військами Північнокавказького військового округу (ПКВО) генерал армії Олександр Баранов.
"Припинена робота за планом цього року виведення військ ГРВЗ", - сказав Баранов на прес-конференції в Ростові-на-Дону.
"Усі офіцери і прапорщики частин переведені на казарменне становище", - повідомив командувач, пояснивши, що всі заняття по предметах бойової підготовки ведуться тільки на території військових містечок.
За словами Баранова, зокрема, це пов`язано з безпекою при проходженні колонн і з тим, що поставлене завдання, "щоб було менше будь-якого руху і можливості створення якоїсь негативної ситуації навколо військовослужбовців у гарнізонах".
"У нас зараз головне завдання забезпечити безпеку людей і відстояти честь Росії", - сказав він.
"Взято під охорону всі житлові містечка, де живуть військовослужбовці, припинено навчання в школі в Тбілісі", - сказав Баранов.
За його словами, частина сімей військовослужбовців були відправлені напередодні літаком МНС до Москви і нині триває формування наступого рейсу, на якому також до Росії будуть відправлені члени сімей військовослужбовців.
На думку Баранова, дії властей Грузії абсолютно не відповідають ніяким договорам, що визначають становище і діяльність військ ГРВЗ на території Грузії.