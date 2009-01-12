Ющенко відмінив візит до Угорщини
08:57, 12 січня 2009Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив свій візит до Угорщини, запланований на сьогодні.
Як повідомляє прес-лужба глави держави, у зв`язку з необхідністю вирішення невідкладних питань, пов`язаних з поновленням транзиту російського газу до європейських споживачів, запланований на 12 січня 2009 року робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Угорської Республіки не відбудеться.
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