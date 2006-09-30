Мороз хоче створити медіа-холдинг СПУ

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ запропонував створити партійний медіа-холдинг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на другому етапі XII з’їзду СПУ.

Необхідно, щоб політвиконкому СПУ зайнявся створенням єдиного пресового партійного холдингу «з різними ступенями свободи його суб’єктів», зауважив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що до цього холдингу мало б увійти близько 30 місцевих газет, а також газети СПУ «Товариш» та «Товариш плюс». За словам лідера партії, на місцях інколи партійні газети виходять «як епізодичні бойові листки на час виборчої кампанії». На думку О.МОРОЗА, щоб уникнути цього, необхідно створити холдинг, який централізовано керуватиме партійною пресою, координуватиме редакційну та інформаційну політику партії.

О.МОРОЗ зауважив, що партійні газети мають бути цікавими всім читачам, а не лише секретарям обкомів СПУ. Він вважає за доцільне також залучити в цей холдинг інтернет-проекти, які підтримує партія.

Крім того, на думку О.МОРОЗА, на часі «проникнення в інформаційний телепростір». Він висловив переконання, що можливості, які з’явилися у нього як у керівника парламенту, "треба використовувати сповна”, але важливо використовувати і власні інформаційні ресурси.