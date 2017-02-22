Затримано прокурорів, які вимагали 130 тисяч хабара у бізнесмена - Луценко (фото)
18:28, 22 лютого 2017Політика
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Співробітники Генеральної прокуратури України за вимагання хабарів затримали двох прокурорів.
Затримано двох прокурорів та поліцейського / facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.
"Генінспекція ГПУ задокументувала начвідділу прокуратури Київщини та прокурора Рівненщини, які в змові вимагали у підприємця 130 тис. грн за закриття справи", - повідомив генпрокурор.
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За його словами, затримання реалізовані завдяки співпраці з громадянами.
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