Затримано прокурорів, які вимагали 130 тисяч хабара у бізнесмена - Луценко (фото)

18:28, 22 лютого 2017
Політика
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Співробітники Генеральної прокуратури України за вимагання хабарів затримали двох прокурорів.

Затримано двох прокурорів та поліцейського / facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Генінспекція ГПУ задокументувала начвідділу прокуратури Київщини та прокурора Рівненщини, які в змові вимагали у підприємця 130 тис. грн за закриття справи", - повідомив генпрокурор.

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За його словами, затримання реалізовані завдяки співпраці з громадянами.

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Теги: #Луценко#хабар#прокурори