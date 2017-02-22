Затримано прокурорів, які вимагали 130 тисяч хабара у бізнесмена - Луценко (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Генінспекція ГПУ задокументувала начвідділу прокуратури Київщини та прокурора Рівненщини, які в змові вимагали у підприємця 130 тис. грн за закриття справи", - повідомив генпрокурор.

Читайте такожВища рада правосуддя не змогла відсторонити від посади Гречківського, який вимагав півмільйонний хабар

За його словами, затримання реалізовані завдяки співпраці з громадянами.