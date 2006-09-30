Тимошенко обіцяє припинити протистояння між Президентом і урядом

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє припинити протистояння між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і урядом.

Як повідомляє “Українська правда”,про це вона заявила на прес-конференції у Львові.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, нині Президент Віктор ЮЩЕНКО перебуває в опозиції до уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. "Чому так сталося? Витоки цього лежать в політреформі, яка була проведена як технологія реваншу старої команди. І це спрацювало", - сказала вона.

Лідер БЮТ підкреслила, що протистояння Президента з урядом є "елементом національної загрози". "Це треба припинити. Як? Просто ставити на місце всі конституційні позиції. Шлях вирішення питання – правовий, і ми будемо ним рухатися", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що доносила свої пропозиції В.ЮЩЕНКУ. Однак вона відмовилася повідомити журналістам, у чому полягає її план дій і чи є Конституційний Суд його частиною.

"Ми будемо намагатися повернути політичні пропорції на своє місце. Це недопустимо, щоб люди, які на вибори з усіма фальсифікаціями отримали 30%, накладали вето на укази Президента і правили країною", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, на прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО не сказала прямо, чи пропонувалася їй посада секретаря Ради національної безпеки і оборони. Коли журналісти нагадали, що вона проігнорувала чергове питання на цю тему, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Я – досвідчений політик, і якщо я пропускаю запитання, то значить, що відповіді у мене немає. Але рішення я ухвалю правильне".

"Я буду там, в тому місці, на тій посаді, де буду потрібна Україні, і мої амбіції тут ні до чого. І ми визначимося з тим, де можна найефективніше докласти зусиль для нормалізації ситуації в Україні", - сказала вона.

Водночас протягом прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО так і не дала прямої відповіді на жодне з питань, яке стосувалося посади секретаря РНБО.

Інформацію про можливе призначення Ю.ТИМОШЕНКО секретарем РНБО нещодавно підтвердив колишній народний депутат Олександр ВОЛКОВ, який раніше входив до її оточення.