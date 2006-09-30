Тимошенко обіцяє припинити протистояння між Президентом і урядом

14:38, 30 вересня 2006
Політика
803

Лідерка БЮТ ухилилася від запитань про РНБО

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє припинити протистояння між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і урядом.

Як повідомляє “Українська правда”,про це вона заявила на прес-конференції у Львові.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, нині Президент Віктор ЮЩЕНКО перебуває в опозиції до уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. "Чому так сталося? Витоки цього лежать в політреформі, яка була проведена як технологія реваншу старої команди. І це спрацювало", - сказала вона.

Лідер БЮТ підкреслила, що протистояння Президента з урядом є "елементом національної загрози". "Це треба припинити. Як? Просто ставити на місце всі конституційні позиції. Шлях вирішення питання – правовий, і ми будемо ним рухатися", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що доносила свої пропозиції В.ЮЩЕНКУ. Однак вона відмовилася повідомити журналістам, у чому полягає її план дій і чи є Конституційний Суд його частиною.

"Ми будемо намагатися повернути політичні пропорції на своє місце. Це недопустимо, щоб люди, які на вибори з усіма фальсифікаціями отримали 30%, накладали вето на укази Президента і правили країною", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, на прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО не сказала прямо, чи пропонувалася їй посада секретаря Ради національної безпеки і оборони. Коли журналісти нагадали, що вона проігнорувала чергове питання на цю тему, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Я – досвідчений політик, і якщо я пропускаю запитання, то значить, що відповіді у мене немає. Але рішення я ухвалю правильне".

"Я буду там, в тому місці, на тій посаді, де буду потрібна Україні, і мої амбіції тут ні до чого. І ми визначимося з тим, де можна найефективніше докласти зусиль для нормалізації ситуації в Україні", - сказала вона.

Водночас протягом прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО так і не дала прямої відповіді на жодне з питань, яке стосувалося посади секретаря РНБО.

Інформацію про можливе призначення Ю.ТИМОШЕНКО секретарем РНБО нещодавно підтвердив колишній народний депутат Олександр ВОЛКОВ, який раніше входив до її оточення.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter