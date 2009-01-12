Єхануров на 5 днів летить в Китай

Сьогодні з візитом до Китайської Народної Республіки відбуває українська військова делегація на чолі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у перший день візиту, 13 січня, відбудеться зустріч Ю.ЄХАНУРОВА з членом Державної ради КНР, міністром оборони Китаю генерал-полковником ЛЯН Гуанлє та переговори у складі військових делегацій обох країн.

У ході переговорів керівники оборонних відомств України і Китаю планують розглянути військово-політичну ситуацію у світі та Східній Азії. Також вони планують обговорити питання розвитку військового, військово-політичного та військового-технічного співробітництва між Україною та Китаєм, обмінятися досвідом в питаннях реформування і розвитку збройних сил обох країн, визначити перспективні напрямки двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, зокрема, в галузі військової освіти.

Наступного дня, 14 січня, Ю.ЄХАНУРОВ планує провести робочу зустріч з Головою Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю ЦЗЯ Цінлінєм.

Цього ж дня представники української військової делегації планують відвідати у Пекіні Академію космічних технологій та Академію національної оборони КНР, де ознайомляться з їх структурами, завданнями та навчально-матеріальним базами, а також відвідати Китайську аерокосмічну корпорацію науки та промисловості “CASIC”.

15 січня Ю.ЄХАНУРОВ та представники української військової делегації відвідають 3-ю дивізію спеціального призначення Пекінського військового округу, де спостерігатимуть за показовим навчанням антитерористичного підрозділу Міністерства оборони Китайської Народної Республіки.

Перебуваючи 16 січня у Шанхаї, Ю,ЄХАНУРОВ відвідає базу Військово-морських сил Народно-Визвольної Армії Китаю, де ознайомиться з її інфраструктурою та огляне один з бойових кораблів.

17 січня міністр оборони України та представники делегації планують відвідати китайську авіабудівну корпорацію “AVIC”, де ознайомляться з її інфраструктурою та завданнями. Також відбудуться переговори з керівництвом корпорації “AVIC” в ході яких сторони планують обговорити питання розвитку спільних українсько-китайських проектів в авіабудівній сфері.

Візит української військової делегації триватиме до 18 січня.