Львів і Санкт-Петербург підписали угоду

Сьогодні Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ і губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВІЄНКО підписали договір про співробітництво між Львовом та Санкт-Петербургом.

Під час підписання договору також були присутні Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, Генеральний консул РФ у Львові Євгеній ГУЗЄЄВ.

«У нас з’явилося ще одне місто-побратим, у межах цього договору намічено план співробітництва, який охоплює різні сфери, це економічне співробітництво, проекти у сфері культури, молодіжних обмінів, науки, освіти, спорту. Є план практичних дій, де прописано перший етап нашої спільної роботи», – повідомила В.МАТВІЄНКО, передає maidan.org.ua.

У свою чергу В.ЧЕРНОМИРДІН додав, що такий договір вперше підписано між двома культурними центрами Росії і України. «Підписання договору – дуже важливий факт. Сподіваюсь, що те, що було сьогодні підписано, не залишиться на папері, як це часто буває. Це потрібно і Львову, і Санкт-Петербургу. На таких засадах повинні будуватися відносини. Нам необхідно працювати, а не «обніматися», – наголосив посол.

В.ЧЕРНОМИРДІН додав, що Львів відмінно підготувався до свого ювілею.

Посол Росії та губернатор Санкт-Петербурга також покладуть квіти до Пагорбу слави та зустрінуться зі співвітчизниками в Російському культурному центрі у Львові.