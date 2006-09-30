Ющенко: шлях до НАТО проляже через військову еліту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Львівський військовий інститут сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного буде важливим рушієм у справі приєднання України до НАТО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у рамках урочистостей з нагоди 750-річчя Львова Президент України – Верховний Головнокомандувач ЗСУ – відвідав Львівський військовий інститут сухопутних військ.

Звертаючись до курсантів та викладачів інституту, В.ЮЩЕНКО відзначив високий рівень цього навчального закладу. Президент вважає, що створення єдиного військового навчального закладу Сухопутних військ ЗСУ на базі Львівського військового інституту – «важливий і необхідний для військової справи, крок». Президент України зауважив, що добре знає про зусилля, яких доклав колектив інституту задля перетворення його «у перлину військової освіти в Україні». «Тому не дивно, що саме ваш вуз став єдиним закладом із підготовки фахівців для сухопутних військ Збройних Сил України», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави висловив сподівання, що цей навчальний заклад буде важливим рушієм «у справі практичного приєднання України до євроатлантичної системи колективної безпеки».

За словами Президента, головне завдання, яке він як Верховний Головнокомандувач ЗСУ ставить перед колективом інституту – «спрямувати всю свою енергію, досвід та патріотизм на виховання сучасної української військової еліти».

Він привітав усіх присутніх із ювілеєм Львова та побажав курсантам інституту «наполегливості та натхнення» у їхній шляхетній професії.

Після цього курсанти інституту з різних факультетів пройшли перед Головнокомандувачем ЗСУ почесним маршем.

Як нагадує прес-служба глави держави, нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв остаточне рішення про створення єдиного військового навчального закладу Сухопутних військ Збройних Сил України на базі Львівського військового інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка».