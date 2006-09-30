Тимошенко про газ, Мороза та перебіжчиків із фракції
БЮТ не дозволить Януковичу закріпитися
Кожен день Блок Юлії Тимошенко присвячує тому, щоб не дати новій владній команді закріпитися.
Як повідомляє “Українська правда”, про це заявила лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції у Львові.
"Сьогодні в нас немає апатії і думки про те, що "ах, все іде не на злеті". Кожен день ми присвячуємо тому, щоб не дати новій владній команді закріпитися", - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО також розкритикувала дії уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, зокрема, стосовно домовленостей про ціни на російський газ у 95 доларів за тисячу кубометрів до кінця 2006 року.
"За інформацією з абсолютно надійних джерел в інших країнах ми знаємо, що ціни на газ де-факто вже піднято. Але домовлено, що ціну триматимуть до кінця року, а наступного року все, що не доплачено, будуть щомісяця брати. РосУкрЕнерго – це програма економічного знищення України", - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО також розкритикувала голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА за те, що він лобіює створення державного аграрного банку.
Крім того, лідер БЮТ також сказала, що не боїться втрати депутатів у Верховній Раді, які переходять у антикризову коаліцію. "Кожне засідання нашої фракції я починаю з того, що прошу депутатів: "Якщо вам не зручно з нами, якнайшвидше йдіть туди, де вам буде комфортно", - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО визнала, що "і в "Нашій Україні", і в БЮТ є люди, які не поділяють наших принципів". "Весь сор сьогодні відходить. Є люди, які стоятимуть намертво за демократичні принципи", - сказала вона.
"Я з жахом думаю, якби ми відразу з 129 депутатами потрапили до влади, то ми б не знали, хто є хто", - додала Ю.ТИМОШЕНКО, нагадавши, що у попередньому скликанні її фракція у складі 16 депутатів могла протистояти на той час Президентові України Леоніду КУЧМІ.