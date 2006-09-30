Мороз про Туркменію, Тимошенко та харизму

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає курс Блоку Юлії Тимошенко не європейським, а туркменським.

Про це він сказав сьогодні у ході другого етапу ХІІ з’їзду СПУ, що проходить у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, це була свого роду відповідь на деякі репліки у виступах, що, мовляв, співпраця з БЮТ була б шляхом партії до європейського вибору. «Хто сказав, що БЮТ - це Європа, на основі чого ви це взяли», - зазначив О.МОРОЗ.

«Хіба незрозуміло, що дії цієї політичної сили - це орієнтація на авторитарну одноособову владу під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО, яка добре володіє технологією пропаганди, вона вміє підтримувати свій імідж» , - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, у Ю.ТИМОШЕНКО є харизма, вона сприймається людьми. Він зазначив, що якось запитав в однієї бабусі, чому вона підтримує Ю.ТИМОШЕНКО, на що та відповідала: «Бо вона ж за нас бореться». На це, за словами О.МОРОЗА, він зазначав, що «неї (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) ґудзик дорожчий, ніж твій одяг та все вдома, що тобою придбано за все життя». Як сказав лідер соціалістів, ніяк не можна ідентифікувати БЮТ як політичну силу однозначно європейського вибору.