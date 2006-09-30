Тимошенко: якщо губернатором стане Кушнарьов, то кому скаржитися?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла разом з командою Президента запобігати спробам усунень губернаторів.

Як повідомляє “Українська правда”,про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Львові.

"Сьогодні не час протистояння між нашою командою і командою Президента", - сказала лідер БЮТ.

Вона також повідомила, що фракція БЮТ у Львівській облраді не буде виступати проти голови Львівської обласної державної адміністрації Петра ОЛІЙНИКА.

"Якщо губернатором до вас приїде КУШНАРЬОВ, то хотілося б подивитися, як ви будете висловлювати йому свої претензії", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на питання, що представники БЮТ в облраді піддали критиці звіт Б.ОЛІЙНИКА.

"Фракція БЮТ (в облраді) не буде вести ніякого протистояння. У кожній області, де будуть спроби усунути губернатора, ми з командою Президента намагатимемося цьому протистояти", - зазначила вона.