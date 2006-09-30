Ющенко: «Я твердо знаю – Україна стане насправді великою...”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в офіційному відкритті святкувань з нагоди 750-річчя Львова, яке відбулося у Львівському національному театрі опери та балету ім. С.Крушельницької.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Глави держави, В.ЮЩЕНКО наголосив, що для нього немає різниці поміж міст і регіонів України, водночас він зазначив, що для нього «існує поняття виразного і консолідуючого національного характеру, яким живе Львів». «Я твердо знаю – Україна стане насправді великою лиш тоді, коли подолає найменші симптоми внутрішніх фобій, перестане прислухатись до нав’язаних міфів про східняків і західняків, а буде натомість говорити з єдиною національною впевненістю. У цьому контексті роль Львова – особлива», – підкреслив Президент.

«Упродовж багатьох років я веду власний діалог зі Львовом. У ньому змінюються обставини, змінюється Львів, змінююся я. Але за найвищої відповідальності, що її несе і завжди нестиме Президент України, сьогодні скажу про незмінне, – про почуття соборної української вдячності, звернене до Львова», – сказав В.ЮЩЕНКО у своєму вітальному слові.

Саме через Львів, переконаний Глава держави, пролягає «наш смисловий європейський шлях» і саме Львів покликаний залишатися його рушієм.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що як Президент України віддає данину шани польській та литовській присутності у Львові – «присутності творчій, невід’ємній од нашого життя і єднальній – у взаємній повазі, рівності і шані перед життям минулим». Із словами щирої шани Президент звернувся і до єврейської громади, яка «за давньою правдою відроджує на теренах Львова свою душу». Президент висловив вдячність «за спільну науку бути єдиною державою» усім народам, для яких Львів став рідною землею.

«Від імені України я схиляю голову перед кожним львів’янином, який віддав своє життя і поліг за незалежність нашої держави – від січового стрілецтва та Української Галицької Армії до воїнів ОУН-УПА. Звертаючись до церковних патріархів, я складаю шану Президента України перед Українською Греко-Католицькою Церквою, яка формує одну з найважливіших національних опор нашого народу», – сказав Президент.

З особливими словами подяки Президент звернувся «до кожного мешканця Львова, який зробив власний громадянський внесок у відродження української державності у 1991 році і в здобуття суспільної свободи у році 2004».

«На сторожі того, щоб не стати малим народом, в Україні стоїть місто Лева. Хай ця велична сторожа завжди буде ревною і достойною. Це потребує Україна. І це – найважливіше, що я хочу на завершення побажати дорогому і рідному мені місту», – сказав Президент.

Із вітальними словами на відкритті також виступили Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ та Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС.