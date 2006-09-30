Ющенко підтвердив, що Тимошенко може стати секретарем Ради національної безпеки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає можливості призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Про це Глава держави заявив у суботу на прес-конференції у Львові.

"Я не виключаю такої можливості", - сказав Президент, відповідаючи на запитання про можливе призначення Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше в суботу Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю журналістам заявила, що не має остаточного рішення стосовно її можливого призначення на посаду секретаря РНБО.

Інформацію про можливе призначення Ю.ТИМОШЕНКО секретарем РНБО недавно підтвердив колишній народний депутат Олександр ВОЛКОВ, який раніше входив до її оточення.