Тимошенко: такого нахабства ще не було

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що запропонований Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2007 рік, «є звичайним бізнес-планом, в якому до копійки все розраховано на те, щоб компенсувати витрати певним зацікавленим підприємницьким структурам». На цьому лідер БЮТ наголосила, перебуваючи в суботу у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за оцінкою Ю.ТИМОШЕНКО, «такого фінансового нахабства Україна ще не знала». Зокрема, вона наголосила, що сьогодні уряд пропонує запровадити норму, згідно з якою він зможе надавати державні гарантії бізнес-структурам. За її словами, це свідчить про те, що ця владна команда відчуває, що вона прийшла ненадовго і тому не має наміру нести відповідальність за свої кроки.

Саме тому, підсумовує Ю.ТИМОШЕНКО, запропонований бюджет є «загрозою національній безпеці».

Лідер БЮТ навела красномовний факт - окремим рядком в бюджеті подано пункт про 850 мільйонів гривень на підтримку літакобудування. «Коли БЮТ намагався з’ясувати, куди саме мають бути направлені ці кошти, отримали пояснення, що розробникам бюджету було незручно написати про справжню мету куди повинні бути спрямовані ці кошти. Насправді йдеться про придбання чотирьох літаків для органів влади», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що БЮТ зробить все, аби цей бюджет не пройшов. «Я вірю в те, що Президент не підпише цей антинародний бюджет», - зазначила лідер БЮТ.