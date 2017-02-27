В Раді оприлюднили прізвища депутатів, які літають у Москву

"Прямого авіасполучення з Москвою в Україні немає. На Москву з Києва літають через Мінськ. Тут списки тих, хто за два минулі роки - роки війни з Росією - літали на Мінськ, і в більшості випадків далі на Москву. 59 народних депутатів України", - зазначила вона.

Читайте також"Філія російської казки – Ємєляленд": журналісти показали фото маєтку екс-регіонала Бойка

Вікторія Сюмар підкреслила, що "частина людей літає реально в Мінськ – наприклад, Ірина Геращенко, Ганна Гопко, Андрій Іванчук (якого в Білорусі навіть затримували)", передає прес-служба НФ.

"Але, думаю, вже відомий Андрій Артеменко, Сергій Льовочкін, Бойко, Мураєв, Оніщенко, Ківалов, Деркач, Рабінович, Тарута та багато інших зовсім не на переговори в мінському форматі літали. Швидше - це "московський формат" псевдоукраїнської політики. Це відповідь Прикордонної служби на мій запит. Робіть висновки", - резюмувала вона.