Янукович заявив, що "режисерами" подій на Майдані стали Льовочкін із Фірташем

Четвертий президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після кривавих подій на Євромайдані, заявив, що не наказував розганяти протестувальників узимку 2013 року та звинуватив своє тодішнє оточення в інтригах проти нього. Таку версію він представив в інтерв'ю німецькому виданн Der Spiegel, пише "Німецька хвиля".

Читайте також"Мої проблеми – не його рівень": Янукович розповів про поодинокі зустрічі з Путіним та своє розлучення

Журналіст, який спілкувався із Януковичем, відзначив, що той трохи "плутався" у формулюваннях. Спочатку на запитання про події в ніч на 30 листопада, коли силовики побили студентів, Янукович відповідав звинуваченням на адресу "радикалів", які провокували поліцію. Проте потім він припустив, що за протестами стояв тодішній голова його адміністрації Сергій Льовочкін разом із бізнесменом Дмитром Фірташем, які за його спиною стали режисерами Майдану.

Сам він, стверджує Янукович, дізнався про криваві зіткнення лише наступного ранку під час гри в теніс, тоді як Льовочкін не відповідав на дзвінки.

Як повідомляв УНІАН, увечері 21 лютого 2014 року Віктор Янукович залишив Київ, а в ніч на 22 лютого поспіхом утік з "Межигір'я". 22 лютого, Верховна Рада ухвалила постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень". За відповідний документ проголосували 328 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.