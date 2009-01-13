Павличко побачив зв'язок між діями Кремля і планами Януковича

Українська інтелігенція та представники громадських організацій повинні висловити свою позицію стосовно дій Росії при вирішенні питання поставок газу до України й країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив український поет, Герой України Дмитро ПАВЛИЧКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН .

Він пропонує лідерам громадських організацій, представникам інтелігенції та національно-патріотичних партій зібратися для визначення спільної позиції з цього питання в четвер, 15 січня, в Києві в «Українському домі».

«Ми повинні запросити своїх колег, лідерів громадських організацій, лідерів національно-патріотичних партій, представників наукової й творчої громадськості. Я звертаюся до Конгресу української інтелігенції, до Івана ДРАЧА (лідер КУІ - УНІАН), які можуть і повинні нам допомогти зібратися в четвер в Українському домі», - заявив Д.ПАВЛИЧКО.

Він зазначив, що на цих зборах української інтелігенції треба буде звернутися до інтелігенції Росії з проханням висловити й їхню позицію з даного питання.

На сьогоднішній день, переконаний український поет, Російська Федерація фактично шантажує Україну з метою дискредитувати її перед Європою.

«Шантаж Росії розрахований на те, щоб звинуватити Україну в крадіжці газу й дискредитувати Україну в очах Європи», - заявив Д.ПАВЛИЧКО.

Крім того, він вважає, що дії РФ пов`язані з планами Партії регіонів у квітні проводити акції протесту проти дій української влади. «Я не хочу бути злим пророком, але мені здається, це робитиметься для того, щоб цей брак газу зійшовся з тим пророцтвом Віктора ЯНУКОВИЧА й щоб виникли сутички на київських площах, адже насправді робочі на сході й півдні країни можуть бути незадоволені внаслідок того, що припиниться діяльність промисловості (через відсутність газу – УНІАН)», - заявив Д.ПАВЛИЧКО.