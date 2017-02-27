Проблемні "подорожі" Надії

Попри те, що поїздка Надії Савченко на окуповані території Донбасу є непотрібною і неоднозначною, з неї можна винести кілька вартих уваги моментів.

Насамперед, це великий «привіт» українським спецслужбам і силовикам. Адже виходить, що контрольно-пропускні пункти, на яких щодня – кілометрові черги, то є шлях для лохів. Бо Савченко з компанією прошмигнула на непідконтрольну Україні територію на машині (кажуть, що автівка нібито у розшуку і мала тернопільські номерні знаки) і помахала всім ручкою вже з «ДНР» через російські телеканали. То ж що заважає через такі неконтрольовані місця (скільки їх, навіть важко уявити) шастати зі зброєю і з вибухівкою?

По-друге, це такий самий «привіт» владі в особах деяких народних депутатів, які поспішили заявити: Савченко, своєю присутністю на непідконтрольних Україні територіях, по суті, легітимізує тамтешніх бандитів як владу. Але ж чим Савченко принципово відрізняється від того ж міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який також приїздив на окуповані території для зустрічі з так званим міністром «ДНР» і домовлявся про схеми поставок вугілля?

Савченко з компанією прошмигнула на непідконтрольну Україні територію на машині і помахала всім ручкою вже з «ДНР» через російські телеканал

По-третє, «привіт» усім іншим, хто любить розповідати, що Савченко – «голуб миру», завдяки якому вдається звільняти наших полонених. Звісно, для рідних тих, хто зараз знаходиться у полоні бойовиків, від того, що вони побачили своїх близьких на відео «зустрічей Савченко», морально трохи легше – їх хлопці живі. Однак треба не забувати, що ніхто жодного полоненого Надії Савченко не віддавав. Адже про обмін не йдеться і тому, що вона – ніким не уповноважена на обмін, їй нічого запропонувати бандитам.

Таким чином, мета цієї поїздки – не допомога полоненим чи їх рідним. Мета – розкрутка Савченко і виставляння України в не найкращому світлі. Чому? Ну, а як, по-вашому, виглядатиме, коли Україна на увесь світ заявить, що відома цьому світу українка – бранка Росії, яку разом визволяли, насправді – працює на Москву? Адже без благословення Кремля Савченко нікуди б не поїхала, навряд її б так охороняли на окупованій території, як це було, жодних шансів, що її було б допущено до полонених українців. І, тим більше, кожен її крок не висвітлювали б російські журналісти (як відомо, за рішенням російського суду, Савченко причетна до смерті їх колег).

Але чи загрожує щось Савченко за такі дії? Жодним чином.

Бо в Україні немає закону про окуповані території Донбасу, немає заборони для перебування на таких територіях, тим більше, якщо це «візит» народного депутата. Не можна і позбавити Надію Савченко депутатського мандату – немає підстав. А якби мова зайшла про позбавлення недоторканості (наприклад, якщо вдалося б довести, що Савченко дійсно закликала до повалення влади у Києві), то це рішення треба було б провести через сесійну залу. І навряд вдалося б.

В Україні немає закону про окуповані території Донбасу, немає заборони для перебування на таких територіях

Згадаймо, хоча б, що у парламенті досі не внесено розгляд питання про виключення Савченко з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Втім, це зовсім не означає, що СБУ не повинна поставити Надії Савченко багато цікавих питань. Хоча б для того, щоб продемонструвати скорочення прірви між балачками про нібито державну зраду і реальними доказами цього.

Надія Пришляк